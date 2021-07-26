На Сумщине еще 8 случаев заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 26 июля в Сумской области 78 346 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 8 человек (Сумы - 8 ).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1342 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 697 человек, из них за минувшие сутки - 14 (Белопольский р-н - 1, Краснопольский р-н - 1, Сумы - 11, Сумской р-н - 1).