Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:25497

На Сумщине еще 8 случаев заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 26 июля в Сумской области 78 346 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 8 человек (Сумы - 8 ).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1342 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 697 человек, из них за минувшие сутки - 14 (Белопольский р-н - 1, Краснопольский р-н - 1, Сумы - 11, Сумской р-н - 1).

Фото
Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах?
Сегодня 08:25

Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах?

Статистику предоставила сегодня, 26 июля, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....

В Сумах почти в два раза увеличилось количество новых случаев заболевания COVID-19 за неделю (обновлено)
Сегодня 08:21

В Сумах почти в два раза увеличилось количество новых случаев заболевания COVID-19 за неделю (обновлено)

О росте заболеваемости во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....

На Сумщине еще 12 человек подхватили коронавирус (подробности)
Вчера 09:01

На Сумщине еще 12 человек подхватили коронавирус (подробности)

По состоянию на 25 июля в Сумской области 78 338 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 42 новых случая заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности)
24.07.2021 08:34

На Сумщине 42 новых случая заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности)

По состоянию на 24 июля в Сумской области 78 326 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Сумщина в ТОП-4 по новым случаям заболевания коронавирусом в Украине
24.07.2021 08:31

Сумщина в ТОП-4 по новым случаям заболевания коронавирусом в Украине

745 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине за пятницу, на Сумщине – 42....

view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

Школяр з Сумщини став переможцем олімпіади “Фінансовий геній - 2021” від ПриватБанку та Mastercard
Сегодня 09:46
Валентин Добров: Федорченко і Нагорний починають дерибан власності громади
23.07.2021 19:17
Большие картины – стильное решение в интерьере ®
23.07.2021 17:38
Двух СБУшников отпустили, а третий "запел": новые детали нападения на сумских пограничников
22.07.2021 21:19
Валерій Партала: Моя справа – помста Бови за наші антикорупційні розслідування
22.07.2021 09:33
Почему можно заболеть коронавирусом после вакцинации
21.07.2021 16:49
Неочікуваний лідер: експерти назвали партію з найвищою активністю на Сумщині
21.07.2021 13:33
С каждым годом на ремонт тротуаров в Сумах выделяют все меньше денег
20.07.2021 16:58
Україна відкриває останній – 5-й етап вакцинації населення проти COVID-19
20.07.2021 12:26
У Сумах посилюють контроль за перебуванням неповнолітніх поза домівкою в нічний час
20.07.2021 11:44
Невероятные приключения ахтырского журналиста в Риме на ЕВРО-2020
20.07.2021 07:16
"Пятеро СБУшников обмывали звание на границе с Россией": детали нападения на пограничников на Сумщине
19.07.2021 18:32
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.