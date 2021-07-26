На Сумщине еще 8 случаев заболевания коронавирусом (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 8 человек (Сумы - 8 ).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1342 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 697 человек, из них за минувшие сутки - 14 (Белопольский р-н - 1, Краснопольский р-н - 1, Сумы - 11, Сумской р-н - 1).
Статистику предоставила сегодня, 26 июля, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко....
О росте заболеваемости во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....
По состоянию на 25 июля в Сумской области 78 338 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 24 июля в Сумской области 78 326 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
745 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине за пятницу, на Сумщине – 42....