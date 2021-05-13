Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:06239

В Сумах таки планируют ремонтировать проспект Лушпы

На сессии Сумского горсовета 23 июля город выделил 25 млн грн на ремонт одной из самых больших улиц Сум - пр. Лушпы.

- Нам пришлось это сделать, потому что другого выхода не было, - объяснил на аппаратном совещании мэр Александр Лысенко. - Хотя я не помню таких случаев по области, чтобы софинансирование по дорожным ремонтам составляло 50 на 50%. Тем не менее, вернуть обещанные нам 50 млн грн возможности уже нет, эти деньги ушли на другие направления.

Напомним, что в июне стало известно: по распоряжению экс-главы Сумской ОГА Василия Хомы, 50 млн грн, обещанных и выделенных в качестве госсубвенции для Сум в рамках программы «Большая стройка» – на ремонт проспекта, были сняты. К этому времени город уже успел провести тендер на общую сумму 100 млн. грн. и определил победителя - КП «Дорремстрой» с ценовым предложением - 94 млн. 495 тыс. грн. 11 июня департамент инфраструктуры заключил с предприятием договор, пишет Ваш шанс.

Общество Ремонт Лушпы
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Пока еще губернатор Хома забрал у Сум 50 млн, необходимых для ремонта проспекта Лушпы
19.06.2021 08:11

Пока еще губернатор Хома забрал у Сум 50 млн, необходимых для ремонта проспекта Лушпы

50 млн гривен, которые планировали потратить на ремонт проспекта Михаила Лушпы в этом году, у города забрали....

На ремонт проспекта Лушпы в Сумах претендуют две компании
13.05.2021 15:57

На ремонт проспекта Лушпы в Сумах претендуют две компании

На участие в тендере по среднему текущему ремонту проспекта Михаила Лушпы в Сумах подали заявки два предприятия...

view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

На Сумщине рост заболеваемости коронавирусом в 5 раз выше украинского (итоги недели)
Сегодня 12:31
Школяр з Сумщини став переможцем олімпіади “Фінансовий геній - 2021” від ПриватБанку та Mastercard
Сегодня 09:46
Валентин Добров: Федорченко і Нагорний починають дерибан власності громади
23.07.2021 19:17
Большие картины – стильное решение в интерьере ®
23.07.2021 17:38
Двух СБУшников отпустили, а третий "запел": новые детали нападения на сумских пограничников
22.07.2021 21:19
Валерій Партала: Моя справа – помста Бови за наші антикорупційні розслідування
22.07.2021 09:33
Почему можно заболеть коронавирусом после вакцинации
21.07.2021 16:49
Неочікуваний лідер: експерти назвали партію з найвищою активністю на Сумщині
21.07.2021 13:33
С каждым годом на ремонт тротуаров в Сумах выделяют все меньше денег
20.07.2021 16:58
Україна відкриває останній – 5-й етап вакцинації населення проти COVID-19
20.07.2021 12:26
У Сумах посилюють контроль за перебуванням неповнолітніх поза домівкою в нічний час
20.07.2021 11:44
Невероятные приключения ахтырского журналиста в Риме на ЕВРО-2020
20.07.2021 07:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.