В Сумах таки планируют ремонтировать проспект Лушпы На сессии Сумского горсовета 23 июля город выделил 25 млн грн на ремонт одной из самых больших улиц Сум - пр. Лушпы.

- Нам пришлось это сделать, потому что другого выхода не было, - объяснил на аппаратном совещании мэр Александр Лысенко. - Хотя я не помню таких случаев по области, чтобы софинансирование по дорожным ремонтам составляло 50 на 50%. Тем не менее, вернуть обещанные нам 50 млн грн возможности уже нет, эти деньги ушли на другие направления.

Напомним, что в июне стало известно: по распоряжению экс-главы Сумской ОГА Василия Хомы, 50 млн грн, обещанных и выделенных в качестве госсубвенции для Сум в рамках программы «Большая стройка» – на ремонт проспекта, были сняты. К этому времени город уже успел провести тендер на общую сумму 100 млн. грн. и определил победителя - КП «Дорремстрой» с ценовым предложением - 94 млн. 495 тыс. грн. 11 июня департамент инфраструктуры заключил с предприятием договор, пишет Ваш шанс.