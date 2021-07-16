На Сумщине наркодилеру дали 6 лет

Глуховским отделом Шосткинской окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 38-летнего мужчины, который систематически занимался незаконным оборотом наркотиков. По приговору Глуховского горрайонного суда обвиняемый признан виновным в незаконном хранении и сбыте наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и приговорен к 6 годам лишения свободы (ч. 1 ст. 309, ч. 1 и ч. 2 ст. 307 и ч. 3 ст. 321 УК Украины).
В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемый систематически сбывал соответствующим лицам в г. Глухове запрещенные препараты в больших размерах - метадон и димедрол. В то же время во время обыска по месту жительства задержанного обнаружено и изъято растения конопли и контейнер с измельченным наркотическим средством «каннабис», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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