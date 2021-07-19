Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах? Статистику предоставила сегодня, 26 июля, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в Сумах лечатся в стационарах 42 человека (-14 за неделю). В том числе в 5-й горбольнице лечится 11 человек, 4 на кислородной поддержке, 3 в отделении интенсивной терапии, 2 на ИВЛ.

В больнице Святого Пантелеймона 13 больных, в том числе 1 в отделении интенсивной терапии.

В детской больнице 18 пациентов (-10), в том числе 1 в отделении интенсивной терапии. Также 42 человека с другими инфекционными патологиями.

Всего в городских больницах 279 свободных коек для взрослых и 55 для детей, - все с кислородом.

Кроме того, сумчане лечатся в областном центре инфекционных болезней – 5. В областном госпитале для ветеранов 6 пациентов, 1 в интенсивной терапии на ИВЛ.