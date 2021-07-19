Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах?

По ее словам, в Сумах лечатся в стационарах 42 человека (-14 за неделю). В том числе в 5-й горбольнице лечится 11 человек, 4 на кислородной поддержке, 3 в отделении интенсивной терапии, 2 на ИВЛ.
В больнице Святого Пантелеймона 13 больных, в том числе 1 в отделении интенсивной терапии.
В детской больнице 18 пациентов (-10), в том числе 1 в отделении интенсивной терапии. Также 42 человека с другими инфекционными патологиями.
Всего в городских больницах 279 свободных коек для взрослых и 55 для детей, - все с кислородом.
Кроме того, сумчане лечатся в областном центре инфекционных болезней – 5. В областном госпитале для ветеранов 6 пациентов, 1 в интенсивной терапии на ИВЛ.
Об этом во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....
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