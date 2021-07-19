В Сумах почти в полтора раза увеличилось количество новых случаев заболевания COVID-19 Об этом во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

- Вторую неделю в Сумах наблюдается возрастание количества новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - поделилась он. - На предыдущей неделе рост составил 20%, на этой – 45%. Также по итогам недели увеличилось количество активных больных – на 8%. Число госпитализированных остается постоянным.

За неделю заболело 73 человека, в том числе 5 детей и 2 медработника. Зафиксировано 2 летальных случая. Выздоровело 61 пациент, в том числе 4 детей и 3 медработника. Всего выздоровели 98,2% заболевших. На сегодня коронавирусную болезнь выявлено у 13,3% горожан – 36 214 человек, в том числе 1420 детей и 1453 медработника. Зарегистрировано 510 летальных случаев – 1,4% от всех заболевших. На сегодня 120 сумчан продолжают лечиться.