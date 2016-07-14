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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:12420

Мэр Сум назначил нового директора

С 22 июля у КП «Сумыжилкомсервис» новый директор.

Предприятие, которое является управителем жилого фонда и занимается полигоном бытовых отходов, возглавил некий Шкарин Андрей Анатольевич.

Мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания пожелал новому директору успехов в работе.

Общество Андрей Шкарин Сумыжилкомсервис
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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