Мэр Сум назначил нового директора

Предприятие, которое является управителем жилого фонда и занимается полигоном бытовых отходов, возглавил некий Шкарин Андрей Анатольевич.
Мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания пожелал новому директору успехов в работе.
КП «Сумыжилкомсервис» сообщает о намерении изменить тарифы....
КП «Сумыжилкомсервис» намерено изменить тариф на захоронение твердых бытовых и негабаритных отходов....
КП «Сумыжилкомсервис» возглавил Богдан Здельник....
С целью защиты государственных интересов в сфере публичных закупок прокуратурой области предъявлен иск к коммунальному предприятию «Сумыжилкомсервис» Сумского городского совета,...
Автопарк коммунального предприятия пополнился новой единицей техники. «Сумыжилкомсервис» получил трактор FOTON FT-504....