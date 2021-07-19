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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах на переходе под колеса авто попал пешеход

23 июля около 15.30 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Герасима Кондратьева.

По предварительным данным, 31-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Вследствие ДТП 39-летний пешеход получил телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Право Дтп
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Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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