В Сумах на переходе под колеса авто попал пешеход 23 июля около 15.30 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Герасима Кондратьева.

По предварительным данным, 31-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Вследствие ДТП 39-летний пешеход получил телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.