Сегодня в Сумах «Альянс» примет «Металлист»

На стадионе «Юбилейный» липоводолинцы примут харьковский «Металлист», который в нынешней ипостаси дебютирует в первой лиге. Начало в 18.30. Матч будут показывать на телеканале Футбол 1, на Ютубе трансляции не будет.
Стоимость билетов – 40 грн. Дети до 12 лет – бесплатно.
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