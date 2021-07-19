Сегодня в Сумах «Альянс» примет «Металлист» Сегодня, 26 июля, липоводолинский «Альянс» стартует в новом сезоне чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

На стадионе «Юбилейный» липоводолинцы примут харьковский «Металлист», который в нынешней ипостаси дебютирует в первой лиге. Начало в 18.30. Матч будут показывать на телеканале Футбол 1, на Ютубе трансляции не будет. Стоимость билетов – 40 грн. Дети до 12 лет – бесплатно.