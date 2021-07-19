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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:57409

Сегодня в Сумах «Альянс» примет «Металлист»

Сегодня, 26 июля, липоводолинский «Альянс» стартует в новом сезоне чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

На стадионе «Юбилейный» липоводолинцы примут харьковский «Металлист», который в нынешней ипостаси дебютирует в первой лиге. Начало в 18.30. Матч будут показывать на телеканале Футбол 1, на Ютубе трансляции не будет.

Стоимость билетов – 40 грн. Дети до 12 лет – бесплатно.

Спорт Альянс Липовая Долина Анонс Металлист Футбол
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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