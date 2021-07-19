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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 23:28243

На центральной улице Шостки не разминулись мотоцикл и легковушка

Сегодня вечером, 25 июля, произошло ДТП на перекрестке ул. Свободы и Январской.

Здесь не разминулись мотоцикл и автомобиль «Шкода». По имеющейся информации, мотоциклист ехал по ул. Свободы в направлении центра города, а водитель «Шкоды» поворачивала на ул. Январскую. Пострадал мотоциклист, его доставили в ЦРБ. На месте ДТП работали сотрудники полиции. Пишет Шостка.инфо.

Право Дтп
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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