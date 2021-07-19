На центральной улице Шостки не разминулись мотоцикл и легковушка Сегодня вечером, 25 июля, произошло ДТП на перекрестке ул. Свободы и Январской.

Здесь не разминулись мотоцикл и автомобиль «Шкода». По имеющейся информации, мотоциклист ехал по ул. Свободы в направлении центра города, а водитель «Шкоды» поворачивала на ул. Январскую. Пострадал мотоциклист, его доставили в ЦРБ. На месте ДТП работали сотрудники полиции. Пишет Шостка.инфо.