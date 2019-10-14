Сумские сумоисты с медалями чемпионата Европы Три медали завоевали сумчане на чемпионате Европы по сумо, который проходит в польском городе Седльце.

Бронзовых наград среди юношей до 18 лет удостоились Дмитрий Котов (до 90кг) и Кирилл Крупский (до 80кг). «Серебро» у Никиты Охрименко (до 60кг). Подготовили спортсменов тренеры Сергей Хекало, Владислав Вьюн, Сергей Скварча.