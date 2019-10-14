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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:01138

Сумские сумоисты с медалями чемпионата Европы

Три медали завоевали сумчане на чемпионате Европы по сумо, который проходит в польском городе Седльце.

Бронзовых наград среди юношей до 18 лет удостоились Дмитрий Котов (до 90кг) и Кирилл Крупский (до 80кг). «Серебро» у Никиты Охрименко (до 60кг).

Подготовили спортсменов тренеры Сергей Хекало, Владислав Вьюн, Сергей Скварча.

Спорт Сумо
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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