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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Глухове осудили военного за воровство шоколадных батончиков на автозаправке

1 «TWIX», 6 батончиков «Mars», 10 батончиков «SNICKERS» – таким стал “улов” военнослужащего из Львова, проходящего службу в Глухове.

Из материалов дела следует, что мужчина, заглянув на автозаправку по ул. Путивльской купил воду и сигареты. А дальше, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, из корыстных побуждений, тайно с прилавка похитил шоколадки на суму в 272,90 грн.

Продавец, отпускающая товар сразу же заметила отсутствие на прилавке шоколадных батончиков, о чем утром сообщила руководству.

В суде он полностью признал свою вину, объяснив, что умысел на совершение кражи у него возник во время нахождения уже в помещение АЗС, когда он заметил, что оператор отвлеклась, то начал брать шоколадные батончики с прилавка и класть их к себе в карман.

Таким образом, исследовав все доказательства суд признал военнослужащего в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 185 УК Украины и назначил ему наказание в виде ареста на срок 3 месяца с отбыванием наказания на гауптвахте. Также, с обвиняемого должны взыскать в пользу государства затраты на привлечение эксперта в размере 2 059 грн. 32 коп, пишет Глухов.инфо.

Право Кража
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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