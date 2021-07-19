ФК «Тростянец» с очком в Николаеве

ФК «Тростянец» первый матч в профессионалах провел против ФК «Николаев» на выезде, который еще в прошлом году занял 5-е место в первой лиге, однако из-за финансовых проблем добровольно опустился во вторую лигу, полностью сменив состав.
Тростянчане открыли счет на 11-й минуте – отличился Слипухин. Во втором тайме хозяева сравняли – на 69-й минуте забил Росляков.
В итоге 1:1.
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