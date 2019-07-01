Подпорную стенку на пл. Независимости в Сумах не могут отремонтировать третий год Очередные изменения в бюджет Сумской громады депутаты внесли на сессии 14 июля. Предварительно их рассмотрела планово-бюджетная депутатская комиссия горсовета.

Одно из предложений департамента инфраструктуры вызвало бурное обсуждение и в итоге не было поддержано. Так, директор департамента Александр Журба предложил снять 650 тыс. с капремонта лестницы и подпорной стенки от площади Независимости до Вольного лужка, оставив только 50 тыс. на проектно-сметную документацию. И направить по 50 тыс. на разработку проектно-сметной документации по капремонту еще семи подпорных стенок и лестниц по городу (на ул. Холодногорской, Нижнехолодногорской, Кооперативной, Троицкой, Шевченко, пер. 9 мая и Терезова).

Главный коммунальщик города объяснил, что на стенку на пл. Независимости нужно 1,5 млн. грн., а выделили им всего 700 тыс., которых все равно не хватит. А аварийных подпорных стенок у нас очень много, и их все равно в ближайшее время нужно будет ремонтировать, так что лучше сделать на них проектно-сметную документацию. Но депутаты решили: поскольку нет никакой гарантии, что в следующем году в бюджете будут деньги на ремонт целых семи подпорных стенок и спусков, то и нет никакого смысла сейчас разрабатывать на них документацию. Она вполне может пролежать не один год, прежде чем дело дойдет до реального выделения денег. Лучше направить эти деньги на какой-то объект, который можно сделать прямо сейчас, к примеру - отремонтировать лифт в какой-нибудь многоэтажке. Но это уже – отдельный разговор.

Напомним: о ремонте этой подпорной стены рядом с мэрией говорят уже 4-й год. Уже два года назад говорили, что уже есть проект, что начнут сразу после подпорной стены на ул. Прокофьева. Правда, последнюю завершили только в прошлом...