ФК «Сумы» получил три безответных мяча в Полтаве Сегодня, 25 июля, стартовал чемпионат Украины по футболу во второй лиге.

ФК «Сумы» первый матч в профессионалах провел против такого же дебютанта СК «Полтава» на выезде. Хозяева забили три безответных мяча: Максим Горжуй (39-я минута). Андрей Савенков (53), Дмитрий Щербак (78) и выиграли 3:0.