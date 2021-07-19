ФК «Сумы» получил три безответных мяча в Полтаве

ФК «Сумы» первый матч в профессионалах провел против такого же дебютанта СК «Полтава» на выезде.
Хозяева забили три безответных мяча: Максим Горжуй (39-я минута). Андрей Савенков (53), Дмитрий Щербак (78) и выиграли 3:0.
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