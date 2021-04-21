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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:51369

Динозавриков в сумской «Сказке» могут демонтировать?

Оказывается, предвыборные динозавры в детском парке "Сказка", установленные осенью 2020 года. до сих пор не оплачены.

При рассмотрении изменений в бюджет Сумской громады на планово-бюджетной депутатской комиссии горсовета стала известна любопытная информация. Выяснилось, что за фигуры динозавров в детском парке «Сказка», которые были установлены еще в прошлом году, город так и не заплатил. На погашение этой кредиторской задолженности необходимо 340 тыс. грн. Департамент инфраструктуры предложил снять из с ремонта подпорной стенки на пл. Независимости. Но депутаты не поддержали это предложение. В частности, Владимир Чепик и Вадим Акперов (ЕС) заявили, что если департамент ставил эти фигуры, не зная, как будет платить, то теперь пусть берет на себя ответственность и сам думает, как рассчитаться с подрядчиком, пишет Ваш шанс.

Общество Детский парк
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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