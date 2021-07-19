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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:01388

«Виктория» из Николаевки устроила перестрелку в Мариуполе

Сегодня, 25 июля, стартовал чемпионат Украины по футболу во второй лиге.

«Виктория» из Николаевки первой из команд с Сумщины начала свой матч в Мариуполе против местного «Яруда».

Наши открыли счет уже на 9-й минуте благодаря голу Вадима Шаврина. В начале второго тайма хозяева отыгрались – Глуб Литюк (52-я минута) и вышли вперед – Егор Булгаков (60). На 72-й минуте Андрей Нелин сравнял счет, а Гранкин вывел вперед. Однако на 90-й минуте хозяева вырвали ничью у гостей. Было еще 5 добавленных минут, но больше никто не забил.

В итоге первый матч в профессионалах «Виктория» завершила «триллером» 3:3.

Спорт Виктория Николаевка Футбол
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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