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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:51296

На Сумщине погоду будет определять антициклон

В первые дни новой недели погоду на Сумщине определять антициклон. Ожидается преимущественно сухая, жаркая погода.

26 июля: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +14 .. + 19 °С, днем +25 .. + 30 °С.

27 июля: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +14 .. + 19 °С, днем +27 .. + 32 °С.

28 июля: переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами: небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +15 .. + 20 °С, днем +28 .. + 33 °С.

Общество Прогноз погоды
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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