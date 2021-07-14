На Сумщине погоду будет определять антициклон

26 июля: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +14 .. + 19 °С, днем +25 .. + 30 °С.
27 июля: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +14 .. + 19 °С, днем +27 .. + 32 °С.
28 июля: переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами: небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +15 .. + 20 °С, днем +28 .. + 33 °С.
На выходных погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона. Ожидается умеренно теплая, сухая погода....
22 июля погоду на Сумщине будут определять: ночью атмосферный фронт, днем периферия антициклона....
В начале недели атмосферные фронты с северо-запада принесут в Сумскую область кратковременные дожди с грозами и понижение температуры воздуха....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных,...
Об этом сообщает Сумской областной гидрометцентр....