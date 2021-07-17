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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:13197

Сегодня команды с Сумщины стартуют во второй лиге (трансляции)

Сегодня, 25 июля, пройдут игры первого тура в чемпионате Украины по футболу среди команд второй лиги ПФЛ.

Три команды с Сумщины. Которые в прошлом году выступали в аматорском чемпионате, теперь играют в группе Б второй лиги.

Первой на поле выйдет вице-чемпион среди аматоров «Виктория» из Николаевки, которая сыграет в Мариуполе с местным «Ярудом». Начало в 17.00.

Трансляция про ссылке.

В 18.00 начнется матч в Полтаве, где местные «горожане» примут сумских.

В Николаеве встретятся МФК «Николаев» и ФК «Тростянец». Тоже в 18.00.

Спорт Виктория Николаевка Трансляция ФК Сумы ФК Тростянец Футбол
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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