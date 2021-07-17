Сегодня команды с Сумщины стартуют во второй лиге (трансляции)

Три команды с Сумщины. Которые в прошлом году выступали в аматорском чемпионате, теперь играют в группе Б второй лиги.
Первой на поле выйдет вице-чемпион среди аматоров «Виктория» из Николаевки, которая сыграет в Мариуполе с местным «Ярудом». Начало в 17.00.
Трансляция про ссылке.
В 18.00 начнется матч в Полтаве, где местные «горожане» примут сумских.
В Николаеве встретятся МФК «Николаев» и ФК «Тростянец». Тоже в 18.00.
24 июля прошли матчи 9-го тура чемпионата области по футболу....
Сегодня, 22 июля, в Сумах на стадионе «Юбилейный» ФК «Виктория» из Николаевки представил новичков команды....
17 июля были сыгран матчи 8-го тура чемпионата области по футболу....
Сегодня, 17 июля, в Харькове прошла очередная контрольная игра ФК «Сумы» перед стартом во второй лиге....
Сегодня, 17 июля, в Днепре прошел очередной контрольный поединок ФК «Альянс»....