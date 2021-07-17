Сегодня команды с Сумщины стартуют во второй лиге (трансляции) Сегодня, 25 июля, пройдут игры первого тура в чемпионате Украины по футболу среди команд второй лиги ПФЛ.

Три команды с Сумщины. Которые в прошлом году выступали в аматорском чемпионате, теперь играют в группе Б второй лиги.

Первой на поле выйдет вице-чемпион среди аматоров «Виктория» из Николаевки, которая сыграет в Мариуполе с местным «Ярудом». Начало в 17.00.

Трансляция про ссылке.

В 18.00 начнется матч в Полтаве, где местные «горожане» примут сумских.

В Николаеве встретятся МФК «Николаев» и ФК «Тростянец». Тоже в 18.00.