На границе у россиянина изъяли почти 2 млн рублей Работниками Сумской таможни предупредили намерении незаконного перемещения 1,9 миллиона российских рублей.

24 июля на таможенном посту «Бачевск» Сумской таможни для прохождения таможенного контроля по «полосе для пешеходов» в направлении из Российской Федерации в Украину следовал гражданин России.

При проведении таможенного контроля гражданину было предложено письменно задекларировать товар, валюту и ценности, которые он перемещает через таможенную границу Украины. На что гражданин России отметил, об отсутствии у него товаров, предметов, в том числе валюты, которые подлежали обязательному письменному декларированию.

Во время фактического досмотра сумки россиянина среди личных вещей, без признаков сокрытия, были обнаружены 1 млн. 935 тыс. российских рублей.

Своими действиями гражданин России нарушил требования ст.8 Закона Украины от 14.01.2020 №440-IX «О валюте и валютных операциях», ст.257, ст. 318 ТК Украины, а именно, не задекларировал письменно точных и достоверных сведений о валюте, в размере 1 млн. 935 тыс. рублей РФ, которая превышала эквивалент в 10 000 евро, и подлежала обязательному письменному декларированию по установленной форме (письменно).

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренного ст. 472 Таможенного кодекса Украины, денежные средства временно изъяты.