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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:28307

Сумчане собирают средства на создание компьютерной эко-игры

Сумская детская студия «Martian Teapots» создает эко-игру «Trash is fun».

В создании игры участвуют подростки 13-16 лет, которые занимаются в студии. Они собирают средства – 24850 грн – на платформе biggggidea.com.

Подробности здесь.

Досуг Интеллектуальная игра Сбор средств
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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