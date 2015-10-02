Сумчане собирают средства на создание компьютерной эко-игры

В создании игры участвуют подростки 13-16 лет, которые занимаются в студии. Они собирают средства – 24850 грн – на платформе biggggidea.com.
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