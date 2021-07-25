На Сумщине еще 12 человек подхватили коронавирус (подробности)

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 12 человек (Лебедин - 1, Лебединский р-н - 4, Сумы - 7).
За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1342 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Сумы - 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 683 человек, из них за минувшие сутки - 11 (Краснопольский р-н - 1, Лебедин - 2, Сумы - 7, Сумской р-н - 1).
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