На Сумщине еще 12 человек подхватили коронавирус (подробности) По состоянию на 25 июля в Сумской области 78 338 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 12 человек (Лебедин - 1, Лебединский р-н - 4, Сумы - 7).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1342 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 683 человек, из них за минувшие сутки - 11 (Краснопольский р-н - 1, Лебедин - 2, Сумы - 7, Сумской р-н - 1).