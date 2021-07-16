В чемпионате Сумщины отыграли 9-й тур

Высшая лига
ФК «Велетень» Глухов 2:2 «Альянс-2» Байрак
«Аграрник-Авангард» Белополье 3:0 «Колос» Севериновка
«Украина» Токари 2:4 «Нефтяник» Ахтырка
В турнирной таблице лидирует «Велетень» - 16 очков (8 игр), дальше – «Аграрник-Авангард» - 15 (8 ), «Нефтяник» - 15 (8 ), «Колос» - 14 (8 )…
Первая лига
ФК «Дружба» 7:0 «Лидер» Середина-Буда
«Велетень-2» Глухов 1:3 «Колос» Шосткинская ОТГ
«Дружба» Сосновка 3:3 «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили» Конотоп
В турнирной таблице лидирует «Колос» - 22 очка (8 ), дальше ФК «Дружба – 16 (8 ), «Велетень-2» - 13 (8 ), «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили» - 11 (8 )…
Сегодня, 22 июля, в Сумах на стадионе «Юбилейный» ФК «Виктория» из Николаевки представил новичков команды....
17 июля были сыгран матчи 8-го тура чемпионата области по футболу....
Сегодня, 17 июля, в Харькове прошла очередная контрольная игра ФК «Сумы» перед стартом во второй лиге....
Сегодня, 17 июля, в Днепре прошел очередной контрольный поединок ФК «Альянс»....
15 июля в Харькове прошел очередной контрольный поединок ФК «Альянс»....