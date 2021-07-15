Житель Сумщины убил односельчанина, расчленил тело и закопал

23 июля, около 9.30, в полицию поступило сообщение от 56-летней женщины о том, что 14 июля ушел из дома и не вернулся 64-летний житель села Славгород Сумского района. Полицейские сразу начали поиски мужчины.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Сумской области, отделение полиции № 2 (Краснополье) Сумского районного управления полиции нашли разыскиваемого убитым, установили и задержали злоумышленника. Им оказался 67-летний односельчанин убитого.
Правоохранители выяснили, что накануне во время застолья между товарищами возник конфликт, в ходе которого 67-летний мужчина, не сдержав агрессии, схватился за нож и ударил им соперника. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.
Чтобы избежать ответственности, злоумышленник решил скрыть следы преступления - расчленил тело друга, вынес на окраину села и закопал.
Сейчас полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
По данному факту следственными открытое уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». За содеянное злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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