На Сумщине пожарные спасли пшеничное поле площадью 90 га

К ликвидации привлекалось отделение дежурного караула 18-й государственной пожарно-спасательной части и 39-го государственного пожарно-спасательного поста.
Прибыв на место, спасатели установили, что пламя охватило значительную площадь и порывами ветра быстро распространялось. На тушение привлекли 8 человек личного состава на двух пожарных автоцистернах, а также 2 единицы приспособленной техники местного агропредприятия - КамАЗ с бочкой на 10 т воды и трактор с дисковой бороной, который опахивал прилегающую территорию. Совместными усилиями в 16:15 пожар удалось локализовать на площади до 5 га пшеницы на корню и 200 кв. м. остатков сухой растительности, тем самым спасая пшеничное поле площадью 90 га. В 16:15 пожар был ликвидирован.
По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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