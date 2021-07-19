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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:13287

Поліцейські розшукують безвісті зниклу 79-річну жительку Сумщини

Жителька села Шатрище Тетяна Петрова 23 липня в обід пішла з дому та назад не повернулася, і нині її місцезнаходження залишається невідомим.

На вигляд пенсіонерці 75-80 років, зростом 150-160 см, худорлявої статури. Має сиве волосся та світлі очі. Ходить з ціпком.
Була вдягнута в синій з різнокольоровими квітками халат з коротким рукавом та чорні гамаші. Взута в квітчаті тапці. На голові мала помаранчеву хустку.
Поліція встановлює місцезнаходження безвісті зниклої жінки і звертається до всіх небайдужих громадян з проханням про допомогу: озирніться навколо, можливо, вказана старенька знаходиться десь поблизу вас, і потребує допомоги. Якщо комусь з громадян відоме місцеперебування вказаної пенсіонерки, чи її бачили при пересуванні транспортом, або є інформація, що допоможе в її розшуку - повідомте про це до відділення поліцейської діяльності № 1(смт Ямпіль) Шосткинського районного управління поліції за адресою: смт. Ямпіль, вулиця Спасо – Приображенська, 15, або за телефонами (05456) 2-12-60, 327-91-48, (050) 307-82-48 чи на цілодобову лінію служби «102».
Заздалегідь вдячні за допомогу!
Відділ комунікації поліції Сумської області

Общество
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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