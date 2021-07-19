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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчане и шосткинцы проиграли чехам

В австрийской Вене продолжается чемпионат Европы по хоккею на траве среди спортсменов до 18 лет во втором дивизионе.

В соревнованиях принимают участие 7 команд, в том числе и сборная Украины, в составе которой играют шестеро хоккеистов с Сумщины. Сумскую СДЮСШОР «Динамо» представляют Богдан Толстолыткин, Владимир Верлан, Денис Хмаренко и Ярослав Бергилевич, а Шосткинскую КДЮСШ «Барса» Егор Махотков и Константин Колиенко.

После поражения в первом матче от Польши 1:4 и победы во втором над турками 2:1 в третьей игре украинцы проиграли 1:6 австрийцам. С одной победой наша команда заняла третье место в группе и не пробилась в полуфинал.

В группе С, которая разыграет места с 5-го по 7-е с украинцами турки и чехи. С последними наши сыграли в пятницу. Игра завершилась разгромом 0:4. Теперь украинцы будут ждать завтрашней игры между чехами и турками, ведь от нее зависит, какое место они займут. В случае победы чехов или ничьей – шестое, если выиграют турки, то придется считать дополнительные показатели.

Спорт
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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