Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:10234

Сумчанка с медалями турнира в Ивано-Франковске

19-23 июля в Ивано-Франковске проходил турнир ФТУ 1-й категории U-12 «Stanislaw summer».

Воспитанница сумской «Теннисной академии» Елизавета Довгопол заняла третье место в одиночном разряде и второе место в парном с Полиной Скляр из Одессы.

Спорт Теннис
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумчан приглашают на Открытый чемпионат области по теннису
Вчера 08:26

Сумчан приглашают на Открытый чемпионат области по теннису

24-25 июля на теннисных кортах КП «МСК «Теннисная Академия» состоится «Открытый чемпионат Сумской области по теннису»....

В Сумах разыграли Летний кубок Теннисной академии
22.07.2021 13:07

В Сумах разыграли Летний кубок Теннисной академии

19-22 июля в Сумах проходил турнир «Летний Кубок ТА 2» среди спортсменов до 14 лет....

Сумской теннисист выиграл турнир в Черноморске
13.07.2021 13:09

Сумской теннисист выиграл турнир в Черноморске

5-9 июля в Черноморске проходил турнир «Кубок Elite Tennis Club» U-14 1 категория ФТУ....

Сумские теннисисты отличились во Львове и Ирпене
25.06.2021 18:55

Сумские теннисисты отличились во Львове и Ирпене

21-25 июня воспитанники сумской «Теннисной академии» стали победителями и призерами турниров во Львове и Ирпене....

В Сумах разыграли «Летний кубок Теннисной академии»
14.06.2021 12:16

В Сумах разыграли «Летний кубок Теннисной академии»

На выходных в Сумах прошел теннисный турнир среди спортсменов до 12 лет «Летний кубок ТА»....

view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

Валентин Добров: Федорченко і Нагорний починають дерибан власності громади
Вчера 19:17
Большие картины – стильное решение в интерьере ®
Вчера 17:38
Двух СБУшников отпустили, а третий "запел": новые детали нападения на сумских пограничников
22.07.2021 21:19
Валерій Партала: Моя справа – помста Бови за наші антикорупційні розслідування
22.07.2021 09:33
Почему можно заболеть коронавирусом после вакцинации
21.07.2021 16:49
Неочікуваний лідер: експерти назвали партію з найвищою активністю на Сумщині
21.07.2021 13:33
С каждым годом на ремонт тротуаров в Сумах выделяют все меньше денег
20.07.2021 16:58
Україна відкриває останній – 5-й етап вакцинації населення проти COVID-19
20.07.2021 12:26
У Сумах посилюють контроль за перебуванням неповнолітніх поза домівкою в нічний час
20.07.2021 11:44
Невероятные приключения ахтырского журналиста в Риме на ЕВРО-2020
20.07.2021 07:16
"Пятеро СБУшников обмывали звание на границе с Россией": детали нападения на пограничников на Сумщине
19.07.2021 18:32
На Сумщине повысились коронавирусные показатели (итоги недели)
19.07.2021 13:37
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.