Сумчанка с медалями турнира в Ивано-Франковске

Воспитанница сумской «Теннисной академии» Елизавета Довгопол заняла третье место в одиночном разряде и второе место в парном с Полиной Скляр из Одессы.
24-25 июля на теннисных кортах КП «МСК «Теннисная Академия» состоится «Открытый чемпионат Сумской области по теннису»....
19-22 июля в Сумах проходил турнир «Летний Кубок ТА 2» среди спортсменов до 14 лет....
5-9 июля в Черноморске проходил турнир «Кубок Elite Tennis Club» U-14 1 категория ФТУ....
21-25 июня воспитанники сумской «Теннисной академии» стали победителями и призерами турниров во Львове и Ирпене....
На выходных в Сумах прошел теннисный турнир среди спортсменов до 12 лет «Летний кубок ТА»....