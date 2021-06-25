В Сумах производили полуфабрикаты в гараже - штраф 200 тыс. грн В апелляционной инстанции доказана законность штрафа в размере 200 тыс. грн по ФЛП Бондаренко С.И. из-за производства пищевых полуфабрикатов в антисанитарных условиях в гараже.

В июле 2020 года в Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области поступило заявление от потребителя о том, что им были приобретены блины с курицей и грибами производства ФЛП Бондаренко С.И. и при распаковке которых было ощутимо неприятный запах. Кроме того, потребитель сообщил, что, прибыв по адресу мощности производителя, им было установлено, что помещение, в котором производятся полуфабрикаты, находится в антисанитарном состоянии.

На основании поданного обращения, специалистами Главного управления проведена внеплановая проверка по адресу мощности (частного гаража) производителя, по результатам которой были выявлены нарушения общих гигиенических требований, которые указывают на полную незащищенность пищевых продуктов от загрязнения во время переработки и обращения.

Одновременно, с целью проведения микробиологических испытаний, специалистами Главного управления были отобраны образцы полуфабрикатов и переданы в Сумской областной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы.

По результатам лабораторных исследований отобранных образцов пищевых продуктов было обнаружено бактериальное загрязнение и наличие вредных микроорганизмов в пельменях и рыбных котлетах.

По данному факту инспекторами было выдано предписание об устранении нарушения законодательства о пищевых продуктах и кормах и с учетом наличия угрозы для жизни и здоровья потребителей вынесено решение о прекращении производства и обращения пищевых продуктов в частном гараже Бондаренко С.И.

Однако вместо выполнения решения о прекращении производства и устранения нарушений согласно предписания оператор рынка начал создавать препятствия сотрудникам Главного управления.

В связи с невыполнением оператором рынка указанного решения и продолжения производства пищевых продуктов в антисанитарных условиях, непринятием мер по изъятию из оборота пищевых продуктов, где в ходе экспертизы было выявлено бактериальное загрязнение, к оператору рынка были применены штрафные санкции в размере 200 000 грн.

Не согласившись с примененными штрафными санкциями, ФЛП Бондаренко С.И. обратился в Сумской окружной административный суд с административным иском о признании противоправным и отмене постановления о наложении штрафа.

Решением Сумского окружного административного суда от 15 марта 2021 года в удовлетворении иска отказано. Не согласившись с таким решением была подана апелляционная жалоба во Второй апелляционный административный суд. Однако представителями Главного управления в апелляционной инстанции было доказано законность и обоснованность примененных штрафных санкций и постановлением Второго апелляционного административного суда от 06.07.2021 по делу № 480/8949/20 было признано законным применение штрафных санкций в размере 200 тыс. грн за продолжение производства пищевых продуктов в антисанитарных условиях.

По состоянию на 20.07.2021 года ФЛП Бондаренко С.И. не принял никаких мер по выполнению предписания и устранения выявленных специалистами Главного управления нарушений при производстве пищевых полуфабрикатов. За систематические нарушения законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов к данному лицу было вынесено три постановления о применении штрафных санкций в совокупном размере 263 338 грн. Все постановления Главного управления вступили в законную силу и передали в органы государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.