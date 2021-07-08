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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:55259

В Сумах в день открытия Олимпиады подняли флаги Украины и НОК

Сегодня знаменательный день не только для Украины, но и для всего мира - в Японии начинаются 32-е Олимпийские игры «Токио-2020».

В честь этого события на Сумщине подняты флаги Украины и Национального олимпийского комитета.

В прошлом году, когда должна была состояться Олимпиада, коронавирус внес свои коррективы даже в спорт. К счастью, сегодня есть возможность провести главные спортивные соревнования мира, в которых будут участвовать спортсмены в 33 видах спорта.

Украину на Олимпиаде будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта, среди которых и трое сумчан. Это два легкоатлета - Игорь Мусиенко (мастер спорта Украины международного класса по легкой атлетике (толкание ядра), тренер Д.Корниенко) и Александр Погорилко (мастер спорта Украины по легкой атлетике (спринт), тренер О.Билодид) и стрелок из лука Алексей Гунбин (мастер спорта Украины международного класса по стрельбе из лука, тренеры Е. Гаркуша, В. Гаркуша).

Все они преодолели жесткий квалификационный отбор, борясь право представлять страну в соревнованиях сильнейших спортсменов планеты.

Слова поддержки спортсменам высказали глава ОГА Дмитрий Живицкий, городской голова Сум Александр Лысенко и глава областного НОК Елена Петрова.

Спорт Олимпийские игры
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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