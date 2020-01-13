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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:46515

Мэра Сум обвинили в подделке документов

Сегодня, 23 июля. Во время сессии Сумского горсовета возникла коллизия.

Выяснилось, что в титульный список на ремонт дворовых территорий, который должны были проголосовать депутаты, внесли совсем другие объекты, нежели те, за которые голосовала бюджетная комиссия. После почти часового перерыва депутаты с мэром выяснили, что возникла ошибка. Правда, чья, так и не стало известно. Депутаты от «ОПЗЖ» и «ЕС» обвинили мэра в подделке документов, если не лично, то опосредованно, так как именно он отвечает за своих подчиненных. Мэр отнекивался, обещал провести служебное расследование и говорил, что депутаты могли бы и сами придумать что-то, как он программу «Евродвор»…

А титульный список, за который голосовала комиссия, все-таки внесли и проголосовали.

Политика Евродворы
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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