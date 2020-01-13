Мэра Сум обвинили в подделке документов

Выяснилось, что в титульный список на ремонт дворовых территорий, который должны были проголосовать депутаты, внесли совсем другие объекты, нежели те, за которые голосовала бюджетная комиссия. После почти часового перерыва депутаты с мэром выяснили, что возникла ошибка. Правда, чья, так и не стало известно. Депутаты от «ОПЗЖ» и «ЕС» обвинили мэра в подделке документов, если не лично, то опосредованно, так как именно он отвечает за своих подчиненных. Мэр отнекивался, обещал провести служебное расследование и говорил, что депутаты могли бы и сами придумать что-то, как он программу «Евродвор»…
А титульный список, за который голосовала комиссия, все-таки внесли и проголосовали.
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