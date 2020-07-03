На сессии облсовета выделили средства для Сумского художественного музея

Дело по строительству канализационной сети художественного музея сдвинулось с места. Сегодня на заседании сессии областного совета из областного фонда охраны окружающей природной среды на 2021 год (поступления 2021 года и остаток 2020 года) было выделено 470 тыс. грн на строительство канализационной сети Сумского областного художественного музея им. Никанора Онацкого (с изготовлением проектно-сметной документации).
За решение об утверждении сметы расходов в целом проголосовали 39 из 51 депутатов областного совета.
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