ДТП в Шостке: один из участников аварии избил другого битой На перекрестке улиц Свободы и Мира сегодня, 23 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили работники полиции на месте аварии, автомобиль «Форд», который поворачивал с ул. Мира, столкнулся с «КІА», который ехал по ул. Свободы. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, никто не пострадал, пишет Шостка-ньюз.

- На месте работали сотрудники группы реагирования патрульной полиции, составили административный протокол по статье 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и административные постановления по статье 126 (управление транспортным средством лицом, которое не имеет соответствующих документов на право управления автомобилем, или не предъявило их для проверки), - отметила пресс-секретарь Шосткинского районного Управления полиции Татьяна Меняйло.

Стоит отметить, что один из участников дорожно-транспортного происшествия решил наказать другого и нанес ему несколько ударов битой. Сейчас решается вопрос о привлечении этого участника ДТП к административной ответственности по статье 173 (мелкое хулиганство).