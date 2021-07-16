Лента

admin
admin
Сегодня 15:03222

Продать земельный участок можно легко и безопасно с онлайн-платформой LandInvest

Команда онлайн-платформы LandInvest создала возможности для продажи земельных участков. Теперь землевладельцы могут проверить свой участок, сразу подать заявку на его продажу по рыночной цене и получить деньги в течение 5 дней, а инвесторы – найти для себя наиболее выгодные предложения.

С помощью платформы LandInvest  и одноименного Viber-бота землевладельцы могут быстро и бесплатно проверить, зарегистрирован ли их участок в государственных реестрах. Выписки из реестров необходимы, во-первых, для защиты своей собственности от мошенников, во-вторых – для осуществления любых юридических операций с землей.

Платформа и Viber-бот LandInvest были разработаны, чтобы помочь владельцам земли разобраться в правилах, вступивших в силу 1 июля – после открытия рынка земли. Ведь масса информации является противоречивой и даже манипулятивной. Поэтому авторы собрали аналитику, проверенные новости, ответы на самые распространенные вопросы на одной платформе. «За время работы LandInvest партнерами платформы стали аграрные компании, в частности Kernel. Кроме того, мы получили тысячи положительных отзывов от землевладельцев. Большинство интересовалось, как продать участок, куда обратиться, как не попасть на мошенников и не планируем ли мы создать площадку для продажи участков? Учитывая запрос землевладельцев, команда проекта решила трансформировать платформу в маркетплейс, поэтому отныне с помощью LandInvest можно и продать, и купить землю», – рассказывает Руслан Яковенко, руководитель проекта LandInvest.

На сегодняшний день владельцы земельных участков вместе с LandInvest могут бесплатно, быстро и удобно проверить участок в государственных реестрах, наличие обременений, получить справедливую оценку стоимости земельного участка на основе данных нормативной денежной оценки и коэффициентов плодородия земли в режиме онлайн. Землевладельцам больше не придется выстраиваться в очередь к различным государственным инстанциям, несколько дней ожидать необходимые документы и платить за них деньги. Всем, кто хочет продать свой участок, LandInvest гарантирует прозрачность проведения сделки в соответствии с законодательством Украины, полное сопровождение сделки за счет платформы, возможность контролировать и отслеживать процесс прохождения сделки через личный кабинет на сайте.

В то же время покупатели земельных участков (инвесторы) с помощью LandInvest получат доступ к каталогу проверенных земельных участков по всей территории Украины, возможность получения персонального сопровождения сделки и подбор индивидуальных вариантов инвестирования. Кроме того, у них появятся инструменты для проверки и идентификации владельцев и продавцов земельных участков. Сам процесс прохождения сделки они также смогут контролировать и отслеживать в личном кабинете.

Онлайн-платформа LandInvest интегрирована с сервисами идентификации (BankID, ДіяПідпис), всеми государственными реестрами и базами данных для проверки земельных участков. Она гарантирует пользователям автоматизированный процесс оценки земельного участка, быстрое и высокопрофессиональное сопровождение сделки купли-продажи.

Экономика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине еще 26 случаев заболевания коронавирусом: 3 летальных (подробности)
Сегодня 09:13
С субботы в Сумах будут прививать от коронавируса еще и в универмаге «Киев»
Сегодня 16:42
ЦИК признала сумчанина Антона Швачко нардепом вместо Монастырского
Сегодня 16:22
В Сумах в день открытия Олимпиады подняли флаги Украины и НОК
Сегодня 15:55
Мэра Сум обвинили в подделке документов
Сегодня 15:46
На сессии облсовета выделили средства для Сумского художественного музея
Сегодня 15:40
ДТП в Шостке: один из участников аварии избил другого битой
Сегодня 15:31
Сумские футзалисты получили календарь Экстра-лиги
Сегодня 15:09
Продать земельный участок можно легко и безопасно с онлайн-платформой LandInvest
Сегодня 15:03
Вже завтра у Сумах пройде музичний фестиваль «Галерея FEST»
Сегодня 14:35
На Сумщине погода будет формироваться под влиянием антициклона
Сегодня 14:09
Сумчане голосуют за создание официального пляжа в городе
Сегодня 13:33
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

Двух СБУшников отпустили, а третий "запел": новые детали нападения на сумских пограничников
Вчера 21:19
Валерій Партала: Моя справа – помста Бови за наші антикорупційні розслідування
Вчера 09:33
Почему можно заболеть коронавирусом после вакцинации
21.07.2021 16:49
Неочікуваний лідер: експерти назвали партію з найвищою активністю на Сумщині
21.07.2021 13:33
С каждым годом на ремонт тротуаров в Сумах выделяют все меньше денег
20.07.2021 16:58
Україна відкриває останній – 5-й етап вакцинації населення проти COVID-19
20.07.2021 12:26
У Сумах посилюють контроль за перебуванням неповнолітніх поза домівкою в нічний час
20.07.2021 11:44
Невероятные приключения ахтырского журналиста в Риме на ЕВРО-2020
20.07.2021 07:16
"Пятеро СБУшников обмывали звание на границе с Россией": детали нападения на пограничников на Сумщине
19.07.2021 18:32
На Сумщине повысились коронавирусные показатели (итоги недели)
19.07.2021 13:37
Украинский язык в туризме и культуре стал обязательным
16.07.2021 17:15
Виктор Ющенко построил огромную резиденцию под Киевом. Ее окружает защитный ров и болото
16.07.2021 13:45
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.