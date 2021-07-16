Продать земельный участок можно легко и безопасно с онлайн-платформой LandInvest Команда онлайн-платформы LandInvest создала возможности для продажи земельных участков. Теперь землевладельцы могут проверить свой участок, сразу подать заявку на его продажу по рыночной цене и получить деньги в течение 5 дней, а инвесторы – найти для себя наиболее выгодные предложения.

С помощью платформы LandInvest и одноименного Viber-бота землевладельцы могут быстро и бесплатно проверить, зарегистрирован ли их участок в государственных реестрах. Выписки из реестров необходимы, во-первых, для защиты своей собственности от мошенников, во-вторых – для осуществления любых юридических операций с землей.

Платформа и Viber-бот LandInvest были разработаны, чтобы помочь владельцам земли разобраться в правилах, вступивших в силу 1 июля – после открытия рынка земли. Ведь масса информации является противоречивой и даже манипулятивной. Поэтому авторы собрали аналитику, проверенные новости, ответы на самые распространенные вопросы на одной платформе. «За время работы LandInvest партнерами платформы стали аграрные компании, в частности Kernel. Кроме того, мы получили тысячи положительных отзывов от землевладельцев. Большинство интересовалось, как продать участок, куда обратиться, как не попасть на мошенников и не планируем ли мы создать площадку для продажи участков? Учитывая запрос землевладельцев, команда проекта решила трансформировать платформу в маркетплейс, поэтому отныне с помощью LandInvest можно и продать, и купить землю», – рассказывает Руслан Яковенко, руководитель проекта LandInvest.

На сегодняшний день владельцы земельных участков вместе с LandInvest могут бесплатно, быстро и удобно проверить участок в государственных реестрах, наличие обременений, получить справедливую оценку стоимости земельного участка на основе данных нормативной денежной оценки и коэффициентов плодородия земли в режиме онлайн. Землевладельцам больше не придется выстраиваться в очередь к различным государственным инстанциям, несколько дней ожидать необходимые документы и платить за них деньги. Всем, кто хочет продать свой участок, LandInvest гарантирует прозрачность проведения сделки в соответствии с законодательством Украины, полное сопровождение сделки за счет платформы, возможность контролировать и отслеживать процесс прохождения сделки через личный кабинет на сайте.

В то же время покупатели земельных участков (инвесторы) с помощью LandInvest получат доступ к каталогу проверенных земельных участков по всей территории Украины, возможность получения персонального сопровождения сделки и подбор индивидуальных вариантов инвестирования. Кроме того, у них появятся инструменты для проверки и идентификации владельцев и продавцов земельных участков. Сам процесс прохождения сделки они также смогут контролировать и отслеживать в личном кабинете.

Онлайн-платформа LandInvest интегрирована с сервисами идентификации (BankID, ДіяПідпис), всеми государственными реестрами и базами данных для проверки земельных участков. Она гарантирует пользователям автоматизированный процесс оценки земельного участка, быстрое и высокопрофессиональное сопровождение сделки купли-продажи.