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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские футзалисты получили календарь Экстра-лиги

Состоялась жеребьевка календаря нового сезона Экстра-лиги.

В конференц-зале столичного Дома футбола состоялась церемония жеребьевки календаря нового сезона чемпионата Украины по футзалу среди команд Высшей лиги «Экстра-лига».

Участие в сезоне 2021/2022 подтвердили девять команд: «Ураган» (Ивано-Франковск), «Продэксим» (Херсон), «ХИТ» (Киев), «Энергия» (Львов), «Кардинал-Ривнестандарт» (Ривне), «Сокол» (Хмельницкий), «Монолит / Viva Cup» (Харьков), «ДЕ Трейдинг» (Николаевка) и АФФК «Сумы» (Сумы). В новом сезоне не будет играть житомирский «ИнБев», о чем он сообщил АФУ соответствующим письмом. Также нет ни одного новичка.

После того, как состоялась церемония жеребьевки календаря нового сезона, стало известно расписание матча первого тура Экстра-лиги. Предлагаем его Вашему вниманию.

«ДЕ Трейдинг» - выходной

АФФК «Сумы» - «Энергия»

«Кардинал-Ривнестандарт» - «ХИТ»

«Продексим» - «Сокол»

«Ураган» - «Монолит / Viva Cup».

Напомним, что чемпионат Украины среди команд Экстра-лиги начнется 28 августа в три круга, которые завершатся 23 апреля 2022 года. Старт плей-офф запланирован на 30 апреля. Но в случае выхода «Урагана» до «Финала четырех» Лиги чемпионов старт первого этапа плей-офф перенесется на одну неделю. В четвертьфинальной стадии плей-офф серия будет играться до двух побед одной из команд. Полуфинальная серия будет проходить до трех побед одной из команд. Финальная серия также будет проходить до трех побед одной из команд. Серия за третье место продлится до двух побед одной из команд.

Полный календарь чемпионата можно найти по ссылке.

Напомним, что новый сезон в украинской Экстра-лиге стартует 21 августа ответная за Суперкубок Украины между «Ураганом» и «Продэксимом». Место проведения матча за Суперкубок Украины станет известно позже, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

Спорт АФФК Сумы Футзал Экстра-лига
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головний тренер ФК "Альянс"

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