Вже завтра у Сумах пройде музичний фестиваль «Галерея FEST» Вуличний музичний фестиваль «Галерея FEST» чекає на вас у своїй ламповій, мистецькій атмосфері.

Збирай компанію, бери теплий чай/холодний квас - і приходь 24 липня о 18:00 до Агенція промоції "Суми" - слухати молоду музику і надихатись нашим мистецтвом! 18:00-18:20 - Іван Судник 18:25-18:40 - Юлія Супрун 18:45-19:05 - PapaKri4i! 19:10-19:30 - Dima Zoer 19:40-20:00 - Вирій 20:05-20:35 - F4t4li5t 20:40-21:10 - Deinde 21:15-21:45 - СКВЕР 24 липня. 18:00. Вул. Соборна, 27 (сходи Сумської міської галереї). Вхід вільний.