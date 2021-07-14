Вже завтра у Сумах пройде музичний фестиваль «Галерея FEST»

Збирай компанію, бери теплий чай/холодний квас - і приходь 24 липня о 18:00 до Агенція промоції "Суми" - слухати молоду музику і надихатись нашим мистецтвом!
18:00-18:20 - Іван Судник
18:25-18:40 - Юлія Супрун
18:45-19:05 - PapaKri4i!
19:10-19:30 - Dima Zoer
19:40-20:00 - Вирій
20:05-20:35 - F4t4li5t
20:40-21:10 - Deinde
21:15-21:45 - СКВЕР
Вхід вільний.
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