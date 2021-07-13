На Сумщине погода будет формироваться под влиянием антициклона

24 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12 .. + 17 °С, днем +22 .. + 27 °С.
25 - 26 июля: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура +13 .. + 18 °С, днем +24 .. + 29 °С.
22 июля погоду на Сумщине будут определять: ночью атмосферный фронт, днем периферия антициклона....
В начале недели атмосферные фронты с северо-запада принесут в Сумскую область кратковременные дожди с грозами и понижение температуры воздуха....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных,...
Об этом сообщает Сумской областной гидрометцентр....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...