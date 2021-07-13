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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:09107

На Сумщине погода будет формироваться под влиянием антициклона

На выходных погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона. Ожидается умеренно теплая, сухая погода.

24 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12 .. + 17 °С, днем +22 .. + 27 °С.

25 - 26 июля: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура +13 .. + 18 °С, днем +24 .. + 29 °С.

Общество Прогноз погоды
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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