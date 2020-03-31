Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:04323

В Сумах полиция поймала автоугонщика

Полиция разоблачила молодого человека, который незаконно завладел автомобилем своего друга.

Во время патрулирования одной из улиц областного центра полицейские остановили автомобиль Great Wall Haval, под управлением 24-летнего сумчанина. Общаясь, полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Чтобы избежать ответственности, правонарушитель предложил правоохранителям «откупную». Работники полиции отказались и сообщили, что его действия являются неправомерными, однако он продолжал настаивать на своем.

Поэтому на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции для документирования преступления.

В дальнейшем оказалось, что мужчина похитил этот автомобиль у своего 28-летнего друга, с которым в тот день они вместе отдыхали на реке.

А тем временем в полицию с заявлением о преступлении обратился владелец транспортного средства, который обнаружил его отсутствие. Сам злоумышленник объясняет, что взял чужое авто, чтобы съездить по делам. Автомобиль правоохранители изъяли и поместили на спецплощадку полиции.

Сейчас следователи, под процессуальным руководством прокуратуры, уже сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» и ч. 1 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Угон авто
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Пьяный сумчанин угнал авто, а потом пытался подкупить полицейских
Сегодня 11:37

Пьяный сумчанин угнал авто, а потом пытался подкупить полицейских

Сумской окружной прокуратурой сообщено о подозрении 23-летнему парню, который сначала угнал авто, а затем пытался подкупить полицейских....

Сумчанин вывез чужой БМВ на эвакуаторе
15.01.2021 14:45

Сумчанин вывез чужой БМВ на эвакуаторе

На Сумщине полицейские разоблачили мужчину, который завладел чужим автомобилем....

29.09.2020 09:31

В Ахтырке за угон дали 5 и 7 лет за решеткой

За угон транспортного средства двое парней проведут за решеткой 7 и 5 лет....

17.04.2020 17:09

На Сумщине автоугонщики сами вызвали полицию

Желая иметь в своем пользовании автомобиль, двое жителей Путивльского района обратились к краже....

В Сумах угнали авто родителей руководителя аппарата ОГА
31.03.2020 19:27

В Сумах угнали авто родителей руководителя аппарата ОГА

В Сумах похитили авто родителей руководителя аппарата областной администрации....

Новости

На Сумщине еще 26 случаев заболевания коронавирусом: 3 летальных (подробности)
Сегодня 09:13
На Сумщине погода будет формироваться под влиянием антициклона
Сегодня 14:09
Сумчане голосуют за создание официального пляжа в городе
Сегодня 13:33
В Сумах полиция поймала автоугонщика
Сегодня 13:04
В Сумах провели чемпионат по плаванию
Сегодня 12:48
На Сумщине поймали наркомана-мошенника
Сегодня 12:47
Лебединские полицейские поймали нелегального лесоруба
Сегодня 12:35
Сумчане просят у властей открыть в городе общественные туалеты
Сегодня 12:11
Сумской облсовет смог ликвидировать областной детский противотуберкулезный санаторий (обновлено)
Сегодня 12:10
В Сумах на Троицкой деревья закатали в асфальт
Сегодня 12:00
Пьяный сумчанин угнал авто, а потом пытался подкупить полицейских
Сегодня 11:37
В спортлагере на Прикарпатье отравились дети: в том числе сумчане
Сегодня 11:25
view counter

Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

Статьи

Двух СБУшников отпустили, а третий "запел": новые детали нападения на сумских пограничников
Вчера 21:19
Валерій Партала: Моя справа – помста Бови за наші антикорупційні розслідування
Вчера 09:33
Почему можно заболеть коронавирусом после вакцинации
21.07.2021 16:49
Неочікуваний лідер: експерти назвали партію з найвищою активністю на Сумщині
21.07.2021 13:33
С каждым годом на ремонт тротуаров в Сумах выделяют все меньше денег
20.07.2021 16:58
Україна відкриває останній – 5-й етап вакцинації населення проти COVID-19
20.07.2021 12:26
У Сумах посилюють контроль за перебуванням неповнолітніх поза домівкою в нічний час
20.07.2021 11:44
Невероятные приключения ахтырского журналиста в Риме на ЕВРО-2020
20.07.2021 07:16
"Пятеро СБУшников обмывали звание на границе с Россией": детали нападения на пограничников на Сумщине
19.07.2021 18:32
На Сумщине повысились коронавирусные показатели (итоги недели)
19.07.2021 13:37
Украинский язык в туризме и культуре стал обязательным
16.07.2021 17:15
Виктор Ющенко построил огромную резиденцию под Киевом. Ее окружает защитный ров и болото
16.07.2021 13:45
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.