В Сумах полиция поймала автоугонщика

Во время патрулирования одной из улиц областного центра полицейские остановили автомобиль Great Wall Haval, под управлением 24-летнего сумчанина. Общаясь, полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Чтобы избежать ответственности, правонарушитель предложил правоохранителям «откупную». Работники полиции отказались и сообщили, что его действия являются неправомерными, однако он продолжал настаивать на своем.
Поэтому на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции для документирования преступления.
В дальнейшем оказалось, что мужчина похитил этот автомобиль у своего 28-летнего друга, с которым в тот день они вместе отдыхали на реке.
А тем временем в полицию с заявлением о преступлении обратился владелец транспортного средства, который обнаружил его отсутствие. Сам злоумышленник объясняет, что взял чужое авто, чтобы съездить по делам. Автомобиль правоохранители изъяли и поместили на спецплощадку полиции.
Сейчас следователи, под процессуальным руководством прокуратуры, уже сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» и ч. 1 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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