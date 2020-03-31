В Сумах полиция поймала автоугонщика Полиция разоблачила молодого человека, который незаконно завладел автомобилем своего друга.

Во время патрулирования одной из улиц областного центра полицейские остановили автомобиль Great Wall Haval, под управлением 24-летнего сумчанина. Общаясь, полицейские обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Чтобы избежать ответственности, правонарушитель предложил правоохранителям «откупную». Работники полиции отказались и сообщили, что его действия являются неправомерными, однако он продолжал настаивать на своем.

Поэтому на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции для документирования преступления.

В дальнейшем оказалось, что мужчина похитил этот автомобиль у своего 28-летнего друга, с которым в тот день они вместе отдыхали на реке.

А тем временем в полицию с заявлением о преступлении обратился владелец транспортного средства, который обнаружил его отсутствие. Сам злоумышленник объясняет, что взял чужое авто, чтобы съездить по делам. Автомобиль правоохранители изъяли и поместили на спецплощадку полиции.

Сейчас следователи, под процессуальным руководством прокуратуры, уже сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» и ч. 1 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.