На Сумщине поймали наркомана-мошенника Полицейские разоблачили мужчину, который завладел наркотическими средствами мошенническим способом.

В ходе проведения оперативно - профилактических мероприятий под условным названием «МАК» и в рамках ранее открытого уголовного производства, работниками сектора криминальной полиции получена информация, что один из жителей города Кролевец, в течение семи месяцев текущего года в шести столичных медицинских центрах мошенническим способом получил рецепты на медицинские препараты.

Им оказался ранее судимый за подобные преступления, 46-летний житель города Кролевец.

Найденное правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

По данным фактам следователи открыли уголовное производство по ст. 308 Уголовного кодекса Украины «Похищение, присвоение, вымогательство наркотических средств, психотропных веществ или аналогов либо завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением».

Злоумышленнику, под процессуальным руководством Кролевецкого отдела Конотопской окружной прокуратуры, сообщено о подозрении в совершенном преступлении, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.