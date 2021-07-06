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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине мошенник обобрал 81-летнюю старушку

Жертвой мошенника стала 81-летняя жительница Бурыни, которая, чтобы спасти родную сестру, отдала аферистам все свои сбережения.

За помощью в полицию обратилась 81-летняя жительница города Бурынь. Она рассказала, что около 13.40, ей позвонила якобы врач, которая сообщила, что ее сестра находится в больнице с травмой головы, и срочно нужна операция. В разговоре с бабушкой псевдоврач сообщила, что операция стоит 10 000 гривен, и деньги нужны немедленно. Напуганная пенсионерка согласилась перечислить средства на счет, который ей сообщила собеседница. После того, как деньги были перечислены, аферистка снова позвонила и поблагодарила за это.

Через некоторое время пенсионерка позвонила своей сестре, которая сообщила, что с ней все в порядке. Поняв, что ее обманули, обратилась в полицию.

По данному факту конотопские следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».

Сейчас правоохранители принимают все необходимые меры для установления личности злоумышленника и его местонахождение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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