В Сумах провели чемпионат по плаванию

Соревнования по плаванию проходили на базе Сумского государственного университета в бассейне «Олимпийский».
Всего приняли участие в чемпионате 67 спортсменов.
Список победителей тут.
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