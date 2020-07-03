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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:48207

В Сумах провели чемпионат по плаванию

Открытый чемпионат г. Сумы по плаванию в бассейне состоялся 19-20 июля в Сумах.

Соревнования по плаванию проходили на базе Сумского государственного университета в бассейне «Олимпийский».

Всего приняли участие в чемпионате 67 спортсменов.

Список победителей тут.

Спорт Плавание
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6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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