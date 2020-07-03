В Сумах провели чемпионат по плаванию Открытый чемпионат г. Сумы по плаванию в бассейне состоялся 19-20 июля в Сумах.

Соревнования по плаванию проходили на базе Сумского государственного университета в бассейне «Олимпийский». Всего приняли участие в чемпионате 67 спортсменов. Список победителей тут.