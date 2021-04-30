Сумчане просят у властей открыть в городе общественные туалеты На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Создание сети общественных туалетов в местах массового отдыха людей».

«Уважаемые жители нашего города прошу поддержать вас данную петицию. Считаю это очень важным для функционирования нашего города вопросом.

Предлагаю создание сети стационарных туалетов в местах массового отдыха. В том числе парк имени Кожедуба, студенческий пляж, озеро Чеха, пляжи Голубых озер и другие популярные места, где отдыхает немало сумчан. Фото тех, что существует, публиковать не буду, чтобы не шокировать людей. Уборные должны быть оборудованы туалетами, умывальниками. Просто поддержи хорошую инициативу!», - пишет автор петиции Пономарев Олег Николаевич.

По состоянию на 23 июля петицию подписали 19 человек из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 43 дня.

Подписать петицию можно здесь.