Сумчане голосуют за создание официального пляжа в городе На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Создание официальных пляжей в Сумской городской территориальной громаде».

«В связи с регулярными несчастными случаями на воде и с целью безопасного пребывания людей на пляжах, которые находятся на территории города Сумы, настаиваем на создании официальных зон отдыха у водоемов.

В частности, в многолюдных местах отдыха сделать:

1. Паспорт подводной части акватории пляжа.

2. Акт водолазного обследования дна.

3. Карту измерения глубин дна акватории.

4. Акт об устранении препятствий со дна акватории пляжа.

5. Предусмотреть средства на создание спасательного поста.

6. Обустроить спасательные стенды с надувным кругами и др.

В случае невозможности создания официальных пляжей: в многолюдных местах отдыха, каждые 30 м, установить знаки «Купаться запрещено» и «опасно», - пишет автор петиции Пилипчук Александр Петрович.

По состоянию на 23 июля петицию подписали 31 человек из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 44 дня.

Напомним: несмотря на потраченные на обустройство Студенческого пляжа в парке им. Кожедуба 4 млн грн, это место так пляжем и не стало, так как там нет спасательного поста. Не говоря уже о Чешке или Голубых озерах…

Подписать петицию можно здесь.