Сумские патрульные остановили водителя-иностранца в состоянии опьянения Патрулируя улицу Харьковскую, за нарушение ПДД инспекторы остановили водителя автомобиля Hyundai Grander.

За рулем находился 28-летний иностранец. Стражи порядка обнаружили у него отсутствие водительского удостоверения. К тому же он имел признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти освидетельствование на месте остановки. Результат был положительный - 1,37 промилле (почти в 7 раз выше нормы). Мужчина согласился с результатом и подтвердил, что действительно употреблял алкогольные напитки.

На водителя патрульные вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил пользования предупредительными сигналами при изменении направления движения) и составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. От управления иностранца отстранили.