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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:17462

В Сумах началась сессия облсовета

Сегодня, 23 июля, в Сумах началась 7-я сессия Сумского областного совета 9-го созыва.

Сессия началась в 10.00 в сессионном зале. В повестке дня 36 проектов решений.

Политика Сессия облсовета
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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