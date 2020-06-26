В Сумах началась сессия облсовета

Сессия началась в 10.00 в сессионном зале. В повестке дня 36 проектов решений.
Соответствующее распоряжение подписал глава Сумского областного совета Виктор Федорченко....
18 июня возобновит свою работу пленарное заседание шестой сессии Сумского областного совета восьмого созыва....
Сегодня, 26 мая, в Сумах проходит сессия Сумского облсовета....
26 мая возобновит свою работу пленарное заседание шестой сессии Сумского областного совета восьмого созыва....
Сегодня, 26 июня, в Сумах проходит сессия Сумского облсовета....