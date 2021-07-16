В Сумах столкнулись ВАЗ и Фиат Сообщение об автопроисшествии на улице Романа Атаманюка патрульные получили 22 июля, около 13.30.

Прибыв на место происшествия, инспекторы установили, что водитель автомобиля ВАЗ-21099, не придерживаясь безопасной скорости движения и бокового интервала, допустил столкновение с автомобилем Fiat Stilo. Транспортные средства получили механические повреждения. Полицейские оформили материалы ДТП и составили на водителя автомобиля ВАЗ административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.