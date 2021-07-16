В Сумах столкнулись ВАЗ и Фиат

Прибыв на место происшествия, инспекторы установили, что водитель автомобиля ВАЗ-21099, не придерживаясь безопасной скорости движения и бокового интервала, допустил столкновение с автомобилем Fiat Stilo.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Полицейские оформили материалы ДТП и составили на водителя автомобиля ВАЗ административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.
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