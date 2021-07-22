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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:41604

В Сумах грузовик столкнулся с легковушкой

22 июля, около 13.30, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Героев Сумщины-Троицкая.

Полицейские выяснили, что водитель транспортного средства ГАЗ, не выбрав безопасного бокового интервала и дистанции, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Caddy.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на водителя автомобиля ГАЗ административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.

Право Дтп
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головний тренер ФК "Альянс"

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