В Сумах грузовик столкнулся с легковушкой 22 июля, около 13.30, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Героев Сумщины-Троицкая.

Полицейские выяснили, что водитель транспортного средства ГАЗ, не выбрав безопасного бокового интервала и дистанции, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Caddy. Транспортные средства получили механические повреждения. Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на водителя автомобиля ГАЗ административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.