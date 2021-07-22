В Сумах грузовик столкнулся с легковушкой

Полицейские выяснили, что водитель транспортного средства ГАЗ, не выбрав безопасного бокового интервала и дистанции, допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Caddy.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на водителя автомобиля ГАЗ административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.
Сообщение об автопроисшествии на улице Романа Атаманюка патрульные получили 22 июля, около 13.30....
Автопроисшествие произошло сегодня, около 8 часов утра, на улице Герасима Кондратьева....
21 июля патрульные получили сообщение об аварии с участием трех транспортных средств на Курском проспекте....
21 июля около 16.30 патрульные получили сообщение о ДТП, которое произошло на улице Лебединской....
Происшествие произошло сегодня, 21 июля, в селе Гамалеевка Шосткинского района. Водитель автомобиля Volkswagen съехал на обочину, где совершил наезд на...