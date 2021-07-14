Лучницы уже отстреляли квалификацию в Токио Среди них две выпускницы сумского вуза.

Сегодня, 23 июля, в Токио стартовал олимпийский турнир среди лучников.

В женской части соревнований принимают участие сразу две выпускницы СумГПУ им. А.С.Макаренко Анастасия Павлова (Херсонщина) и Лидия Сиченикова (Черновцы).

Первая завершила квалификацию 41-й, выбив 631 очко 72 стрелами, вторая – 54-й с 623. Лучшей среди украинок стала Вероника Марченко (Львов) – 35-е место с 635 очками, правда у нее единственной из наших случился казус – она один раз не попала в мишень вообще – 0 очков.

После квалификации пройдет олимпийский турнир: 1-е место против 64-го, 2-е против 63-го и т,д.

Вероника Марченко сразится с Chien-Ying LEI из Тайваня, Анастасия Павлова с Jennifer MUCINO-FERNANDEZ из США, Лидия Сиченикова с Michelle КROPPEN из Германии.

Сумчанин Алексей Гунбин, единственный представитель украинской стрельбы из лука, стреляет прямо сейчас…