Лучницы уже отстреляли квалификацию в Токио

Сегодня, 23 июля, в Токио стартовал олимпийский турнир среди лучников.
В женской части соревнований принимают участие сразу две выпускницы СумГПУ им. А.С.Макаренко Анастасия Павлова (Херсонщина) и Лидия Сиченикова (Черновцы).
Первая завершила квалификацию 41-й, выбив 631 очко 72 стрелами, вторая – 54-й с 623. Лучшей среди украинок стала Вероника Марченко (Львов) – 35-е место с 635 очками, правда у нее единственной из наших случился казус – она один раз не попала в мишень вообще – 0 очков.
После квалификации пройдет олимпийский турнир: 1-е место против 64-го, 2-е против 63-го и т,д.
Вероника Марченко сразится с Chien-Ying LEI из Тайваня, Анастасия Павлова с Jennifer MUCINO-FERNANDEZ из США, Лидия Сиченикова с Michelle КROPPEN из Германии.
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