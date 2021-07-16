Сборная Украины с сумчанками досрочно вышла во второй дивизион

Сборная Украины, в составе которой играют сразу 11 сумчанок после двух туров гарантировала себе первое место и выход во второй дивизион чемпионата Европы.
В четверг наши обыграли литовок с минимальным счетом 1:0. На 40-й минуте отличилась Екатерина Барыло из Борисполя.
Во второй игре дня хорватки с турчанками сыграли вничью 2:2.
После двух туров украинок 6 очков, у хорваток 2, у турчанок и литовок – по 1.
Завтра наши встретятся с хорватками.
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