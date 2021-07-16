Сборная Украины с сумчанками досрочно вышла во второй дивизион В Загребе (Хорватия) продолжается EuroHockey U18 Championship III 2021 Girls.

Сборная Украины, в составе которой играют сразу 11 сумчанок после двух туров гарантировала себе первое место и выход во второй дивизион чемпионата Европы.

В четверг наши обыграли литовок с минимальным счетом 1:0. На 40-й минуте отличилась Екатерина Барыло из Борисполя.

Во второй игре дня хорватки с турчанками сыграли вничью 2:2.

После двух туров украинок 6 очков, у хорваток 2, у турчанок и литовок – по 1.

Завтра наши встретятся с хорватками.