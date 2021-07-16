На Сумщині проходить опитування роботодавців В рамках програми європейської допомоги, на Сумщині триває анкетування роботодавців.

У 2020 році в Україні розпочала роботу програма європейської допомоги «EU4Skills: кращі навички для сучасної України», яка спрямована на розвиток професійно-технічної освіти.

- Один з компонентів цієї програми – опитування роботодавців. Роботодавці Сумщини також підтримують цю програму та активно беруть участь в опитуванні, - розповідає директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

За словами посадовця, інформація, отримана в результаті опитування, в майбутньому допоможе більш якісно та повно забезпечувати кадрові потреби роботодавців та спрямувати бюджетні інвестиції на підготовку найбільш потрібних спеціалістів на найближчу перспективу.

Довідково

Протягом першого півріччя цього року допомогу по безробіттю отримували 28,6 тис. осіб. За сприяння служби зайнятості працевлаштовано 8,7 тис. осіб, 7,8 тис. з яких – з числа зареєстрованих безробітних.

Найбільше громадян знайшли для себе роботу у сільському господарстві (37%), сфері торгівлі та переробній промисловості (по 13%), державному управлінні та обороні (7%).

За професійними групами: 31% працевлаштованих - це робітники з обслуговування устаткування та машин, 18% – некваліфіковані працівники, 14% - професіонали та фахівці, 14% - працівники сфери торгівлі та послуг, 9% – кваліфіковані робітники з інструментом, по 6% – робітники сільського та лісового господарства та службовці, керівники, 3% - технічні службовці.

У січні-червні 2021 року за сприяння обласної служби зайнятості 1723 безробітних проходили професійне навчання. Зокрема, кількість безробітних, які навчалися у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, становила 1701 особу. До громадських та інших робіт тимчасового характеру залучено майже тисячу чоловік.