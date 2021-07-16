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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:58282

На Сумщине ликвидировали возгорание жилого дома

22 июля в 5:06, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Лебединская в пгт Чупаховка на Ахтырщине.

О пожаре сообщила хозяйка, которая почувствовала сильное задымление внутри дома. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 22-й государственной пожарно-спасательной части и 40-го государственного пожарно-спасательного поста, а также добровольную пожарную команду с. Камыши.

На момент прибытия огонь охватил стены, перекрытие, двери, окна и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза распространения огня на весь жилой дом.

В 5:30 возгорание локализовали, а в 6:50 - полностью ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 2 работника добровольной пожарной команды с. Камыши.

Общество Пожар
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Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"

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