На Сумщине ликвидировали возгорание жилого дома

О пожаре сообщила хозяйка, которая почувствовала сильное задымление внутри дома. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 22-й государственной пожарно-спасательной части и 40-го государственного пожарно-спасательного поста, а также добровольную пожарную команду с. Камыши.
На момент прибытия огонь охватил стены, перекрытие, двери, окна и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза распространения огня на весь жилой дом.
В 5:30 возгорание локализовали, а в 6:50 - полностью ликвидирован.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 2 работника добровольной пожарной команды с. Камыши.
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